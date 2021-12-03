У павільйоні студії Linen Mill Studios у Банбриджі, що в Північній Ірландії, можна буде побачити декорації, реквізит та костюми акторів, які використовувалися під час створення культової серіальної історії.

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Атракціон Game of Thrones Studio Tour незабаром відкриється для відвідувачів / Візуалізація HBO Game of Thrones Studio Tour

Атракціон Game of Thrones Studio Tour розташувався на території у понад 10 000 квадратних метрів. На його облаштування витратили 24 мільйони фунтів стерлінгів (872,5 мільйона гривень).

Після багатьох років, коли студія була зачинена, настав час для фанатів з усього світу увійти до Сімох Королівств та здійснити власну мандрівку світом Вестероса,

– оголосили виконавчі директори студії Linen Mill.

Подорож відвідувачів розпочнеться з Чорного замку. Далі на них чекатимуть будинок Старків у Вінтерфеллі, Зал облич у Чорно-білому домі та Королівська Гавань. Крім того, гості зможуть побачити трон Драконячого каменю Дейнеріс Таргарієн та зайти до Великої зали, де Джона Сноу оголосили Королем Півночі.

Відвідувачі зможуть побачити оригінальні декорації та реквізит з серіалу / Фото HBO Game of Thrones Studio Tour

Шанувальники "Гри престолів" дізнаються секрети індустрії, приховані спецефектами, – як створювали сцени з вогнедишними драконами, армія мертвяків та епічними битвами. Ентузіасти зможуть перевірити власні акторські навички на інтерактивному зеленому екрані.

Відкриття атракціону заплановано на 4 лютого 2022 року, а вхідні квитки вже продають. Стандартний квиток для дорослого можна купити за 39,5 фунта стерлінгів (майже 1500 гривень). Але Game of Thrones Studio Tour пропонує й дешевші варіанти для дітей, студентів та літніх людей.

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Для фанатів серіалу підготували величезну кількість розваг / Візуалізація HBO Game of Thrones Studio Tour