Кинджал опинився в Алісенти Гайтавер – героїнї Олівії Кук. Вона пробігає повз натовп людей, тримаючи його в руках.
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Трейлер серіалу "Дім Дракона": дивіться відео
Історія легендарного кинджала
Цей кинджал кілька разів з'являвся на екранах за всю історію "Гри престолів". Вперше глядачі побачили його ще у першому сезоні, коли невідомий чоловік намагався з його допомогою вбити Брана Старка.
Родрік Кассель тримає кинджал у першому сезоні / Кадр із серіалу "Гра престолів"
Сір Родрік Кассель, один із людей Старків, зауважив, що ця зброя є надзвичайно рідкісною та якісною. Кинджал виконаний з валірійської сталі – дуже дорогого металу, викуваному в Ессосі за допомогою магії та заклять.
Наступного разу кинджал з'явився у серіалі вже у сьомому сезоні. Петір Бейліш на прізвисько Мізинець передав його Брану. Той, своєю чергою, віддав клинок Ар'ї, а вона, скориставшись ним, вбила Короля Ночі у восьмому сезоні.
Ар'я Старк вбиває Короля Ночі кинджалом у "Грі престолів": дивіться відео
Крім того, зображення цього кинджала було у книзі, яку в сьомому сезоні читав Сем Тарлі. Там було вказано не лише те, що його лезо виготовлене з валірійської сталі, а й те, що держак виконаний з драконячого скла. Ці два матеріали є єдиними відомими у "Грі престолів" як такі, що здатні вбити Білих Ходаків.
Кинджал у книзі Сема Тарлі / Кадр із серіалу "Гра престолів"
Тепер кинджал показали у трейлері "Дому Дракона". Наразі незрозуміло, чи стане він однією із ланок, що пов'язуватиме дві історії, чи буде лише приємним нагадуванням про "Гру престолів".
Що відомо про серіал "Дім Дракона""Дім дракона" – 10-серійний приквел серіалу "Гра престолів", екранізація книги Джорджа Р. Р. Мартіна "Вогонь і кров".
Події серіалу відбуваються у Вестеросі за 200 років до подій "Гри престолів". У центрі сюжету – громадянська війна "Танець дракона", причиною якої стала криза у стосунках між двома гілками дому Таргарієнів – предків Дейнеріс.
Зйомки серіалу розпочалися у квітні 2021 року, а прем'єра запланована на 2022 рік.
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