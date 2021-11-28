Плакати, опубліковані на сторінці The Rowling Library, були свого часу запропоновані художнім відділом фільму, але під час виробництва картини ніколи не використовувалися. Через погляди персонажів хотіли передати головну тему фільму: настають темні часи, скоро все зміниться.

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Проте від ідеї показати персонажів особливо крупним планом відмовилися. Перевагу надали класичним "сюжетним" плакатам з персонажами в повний зріст і впізнаваними пейзажами на задньому плані.

"Гаррі Поттер і в'язень Азкабану" відрізняється своєю естетикою від двох попередніх фільмів серії. Ці постери були запропоновані художнім відділом фільму, проте вони ніколи не використовувалися,

– йдеться в дописі.



Ескізи постерів для "Гаррі Поттера і в'язня Азкабану" / Фото інстаграм The Rowling Library

Ескізи постерів для "Гаррі Поттера і в'язня Азкабану" / Фото інстаграм The Rowling Library



Ескізи постерів для "Гаррі Поттера і в'язня Азкабану" / Фото інстаграм The Rowling Library

Ескізи постерів для "Гаррі Поттера і в'язня Азкабану" / Фото інстаграм The Rowling Library



Ескізи постерів для "Гаррі Поттера і в'язня Азкабану" / Фото інстаграм The Rowling Library

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Ескізи постерів для "Гаррі Поттера і в'язня Азкабану" / Фото інстаграм The Rowling Library



Ескізи постерів для "Гаррі Поттера і в'язня Азкабану" / Фото інстаграм The Rowling Library



Ескізи постерів для "Гаррі Поттера і в'язня Азкабану" / Фото інстаграм The Rowling Library



Ескізи постерів для "Гаррі Поттера і в'язня Азкабану" / Фото інстаграм The Rowling Library



Ескізи постерів для "Гаррі Поттера і в'язня Азкабану" / Фото інстаграм The Rowling Library