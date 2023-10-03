24 Канал у своєму матеріалі розповість про найцікавіші події жовтня, які варто відвідати у Львові.

Дивіться також Чоловік перетнув "найнебезпечніший" міст світу: приголомшливі кадри

Книжковий форум BookForum

Літературний фестиваль BookForum вже традиційно відбудеться у Львові. Головною темою цього заходу стане "Перепис майбутнього". У програмі подій організатори підготували понад 30 заходів, які включають дискусійні панелі, спеціальну дитячу програму, традиційну Ніч поезії і музики, а також програму для видавців.

Крім цього, гостей чекають цікаві розмови, приурочені вшануванню пам'яті і творчості двох видатних українських письменників – Вікторії Амеліної та Володимира Вакуленка, які загинули від війни. Більше подробиць про програму фестивалю можна знайти за посиланням.

Де: на різних локаціях у Львові.

Коли: 4 – 8 жовтня.

Ціна: безкоштовно.



Літературний фестиваль відбудеться у Львові / Фото BookForum

Coffee, Books & Vintage Festival

Вже цими вихідними на території !FESTrepublic пануватиме атмосфера кави, книг та вінтажу. Учасників чекають:

затишні моменти зі смачною кавою,

кавові змагання,

літературні читання,

цікаві обговорення,

книжковий ярмарок і цінні вінтажні знахідки для інтер'єру та стилю.

Вартість вхідного квитка передбачає чашку кави та благодійний внесок для підтримки Збройних Сил України. Квиток діє протягом двох днів.

Де: !FESTrepublic, вулиця Старознесенська, 24 – 26.

Коли: 7 – 8 жовтня.

Ціна: 250 гривень.



Фестиваль зі смачною кавою та вінтажними речима / Фото Coffee, Books & Vintage Festival

Фестиваль-ярмарок "Поїв і в шапці"

Фестиваль "Поїв і в шапці" в Emily Resort має головну мету – збір коштів на закупівлю теплого одягу та необхідних речей для забезпечення комфорту воїнів, які перебувають на передовій. Однією з ключових постатей фестивалю є Добра Матуся, яка упродовж всього заходу буде спілкуватися з гостями, питати: "Ти поїв?" і додавати: "Чому не в шапці?" Вона також запрошуватиме на спільні фотосесії та до участі у конкурсах.

Поза цим, фестиваль пропонує:

Традиційні народні гуляння.

Тематичні майстер-класи, включаючи гончарство, валяння вовни та в'язання.

Смачні гарбузові страви.

Ярмарок ручної роботи та виробів народних ремесел.

Концерти та виступи етногуртів і колективів.

Розіграш подарунків.

Активний відпочинок і розваги, включаючи тюбінг, сітковий парк та атракціони.

Різноманітні страви на фуд-корті.

Запланована програма фестивалю "Поїв і в шапці" обіцяє цікавий і різноманітний відпочинок для всіх відвідувачів.

Де: Emily Resort, Винники, вулиця Хмельницького, 9Б.

Коли: 14 – 15 жовтня.

Ціна: 300 – 500 гривень.



Фестиваль "Поїв і в шапці" / Фото Львівської міської ради

1Love Dance Marathon

З 27 по 29 жовтня у Львові, на локації !FESTrepublic відбудеться 1Love Dance Marathon – об'єднані танцем. Танцювальні практики і майстер-класи від найкращих викладачів України проходитимуть протягом трьох днів. Чотири напрямки – Kizomba, Bachata/Salsa, Zouk, понад 30 найкращих інструкторів і понад 10 найкрутіших діджеїв з усієї країни.

Де: !FESTrepublic, вулиця Старознесенська, 24 – 26.

Коли: 27 – 29 жовтня.

Ціна: 2500 гривень.

Якщо вам хочеться відпочити подалі від міської метушні, то рекомендуємо відвідати найгарніші парки Львівщини для осіннього ретриту. Або ж прочитайте добірку топ-3 безкоштовних оглядових майданчиків Львівщини.