24 Канал у своєму матеріалі розповість про найцікавіші події жовтня, які варто відвідати у Львові.
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Книжковий форум BookForum
Літературний фестиваль BookForum вже традиційно відбудеться у Львові. Головною темою цього заходу стане "Перепис майбутнього". У програмі подій організатори підготували понад 30 заходів, які включають дискусійні панелі, спеціальну дитячу програму, традиційну Ніч поезії і музики, а також програму для видавців.
Крім цього, гостей чекають цікаві розмови, приурочені вшануванню пам'яті і творчості двох видатних українських письменників – Вікторії Амеліної та Володимира Вакуленка, які загинули від війни. Більше подробиць про програму фестивалю можна знайти за посиланням.
Літературний фестиваль відбудеться у Львові / Фото BookForum
Coffee, Books & Vintage Festival
Вже цими вихідними на території !FESTrepublic пануватиме атмосфера кави, книг та вінтажу. Учасників чекають:
- затишні моменти зі смачною кавою,
- кавові змагання,
- літературні читання,
- цікаві обговорення,
- книжковий ярмарок і цінні вінтажні знахідки для інтер'єру та стилю.
Вартість вхідного квитка передбачає чашку кави та благодійний внесок для підтримки Збройних Сил України. Квиток діє протягом двох днів.
Фестиваль зі смачною кавою та вінтажними речима / Фото Coffee, Books & Vintage Festival
Фестиваль-ярмарок "Поїв і в шапці"
Фестиваль "Поїв і в шапці" в Emily Resort має головну мету – збір коштів на закупівлю теплого одягу та необхідних речей для забезпечення комфорту воїнів, які перебувають на передовій. Однією з ключових постатей фестивалю є Добра Матуся, яка упродовж всього заходу буде спілкуватися з гостями, питати: "Ти поїв?" і додавати: "Чому не в шапці?" Вона також запрошуватиме на спільні фотосесії та до участі у конкурсах.
Поза цим, фестиваль пропонує:
- Традиційні народні гуляння.
- Тематичні майстер-класи, включаючи гончарство, валяння вовни та в'язання.
- Смачні гарбузові страви.
- Ярмарок ручної роботи та виробів народних ремесел.
- Концерти та виступи етногуртів і колективів.
- Розіграш подарунків.
- Активний відпочинок і розваги, включаючи тюбінг, сітковий парк та атракціони.
- Різноманітні страви на фуд-корті.
Запланована програма фестивалю "Поїв і в шапці" обіцяє цікавий і різноманітний відпочинок для всіх відвідувачів.
Фестиваль "Поїв і в шапці" / Фото Львівської міської ради
1Love Dance Marathon
З 27 по 29 жовтня у Львові, на локації !FESTrepublic відбудеться 1Love Dance Marathon – об'єднані танцем. Танцювальні практики і майстер-класи від найкращих викладачів України проходитимуть протягом трьох днів. Чотири напрямки – Kizomba, Bachata/Salsa, Zouk, понад 30 найкращих інструкторів і понад 10 найкрутіших діджеїв з усієї країни.
Якщо вам хочеться відпочити подалі від міської метушні, то рекомендуємо відвідати найгарніші парки Львівщини для осіннього ретриту. Або ж прочитайте добірку топ-3 безкоштовних оглядових майданчиків Львівщини.