Ютгла відомий у тіктоці під нікнейом Рамілла де Авентура. У вересні він опублікував відео, на якому переходить підвісний міст у Пакистані.

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Блогер здається безстрашним

Міст із назвою Хуссаїні розташований у регіоні Хунза, на півночі країни. Він пролягає через озеро Боріт. Переправа зроблена із мотузок і дерев'яних дошок, між якими – чималі проміжки. У відео, яке триває майже хвилину, Ютгла впевнено йде цим мостом, що, звісно, хитається під ним.

Чоловік переходить небезпечний міст у Пакистані: дивіться відео

Для місцевих – це буденність

Попри те, що міст називають "найнебезпечнішим" у світі, щодня його переходять десятки місцевих жителів. Адже до них це спосіб дістатися з одного боку поселення на інший. Рама підкреслив, що Хуссаїні – це єдина переправа. Тож людям просто необхідно щодня його долати, добираючись з дому до інших локацій.

Цікаво! Ютгла має шотландське коріння, а виріс у муніципалітеті Гранада, що в Іспанії. Сумарно його відео переглянули у різних соцмережах понад пів мільйона підписників.

Реакція мережі

Користувачі тіктока зізналися, що переживали за автора відео під час перегляду. Були й такі, хто висловлював здивування, чому місцева влада не може вирішити цю проблему.