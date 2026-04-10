У мережі бурхливо обговорюють креативне побачення, фото та відео з якого нещодавно потрапило у Threads. Як вам динозаври, історична будівля та шашлики? Непоганий набір!

Дивіться також Сміятиметесь до сліз: 4 яскраві комедії для гарного настрою

Побачення у костюмах динозаврів в історичній будівлі

Користувачка Threads Наталка Терен розсмішила українців своїм дописом про незвичайне побачення: "Хлопці, уявіть, що дівчина запропонувала вдягнути костюми динозаврів і піти їсти шашлик в 100-літню будівлю. Ваші дії?". Наталка також показала варіант такого побачення, яке очевидно проходило у Будинку вчених у Львові серед купи свічок. Чи можна це вважати побаченням мрії?

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.





Креативне побачення у Будинку вчених у Львові / Фото Наталки Терен



Костюми динозаврів для побачення / Фото Наталки Терен

Побачення у костюмах динозаврів: дивіться відео

Реакція мережі на креативне побачення

Мережа зацінила креативне побачення. Народ каже, що з радістю б підтримав таку ідею і навіть став питати, де купити такі костюми. Ось що пишуть:

"Боже як круто. Але я б точно переживала, що я зачеплю хвостом оту купу свічок, що палати буде не тільки моя дупа, а й уся столітня будівля";

"Нащо ви поселили в моїй голові цю ідею… де купити костюм динозавра";

"Це найкраще, що я бачила за сьогодні";

"Я вважаю, що дівчина прям повинна бути с такими "приколами", буду її підтримувати у всіх її таких починаннях та пропозиціях";

"Це новий Холостяк знімається?";

"Маю надію мій майбутній хлопець на подібне погодиться";

"Якщо і стосунки, то тільки такі. Дуріти разом, незважаючи ні на що, оце те що треба".

Який зараз найпопулярніший тренд на побачення?

У Лондоні набирає популярності новий формат знайомств "Date My Mate" ("Побачення для мого друга"), де молодь відмовляється від дейтинг-додатків на користь презентацій у пабах. Замість того щоб самотужки гортати профілі в Tinder, самотні люди довіряють своїм друзям підготовку слайдів у PowerPoint, пише Firstpost. Під час таких вечірок друзі виступають перед публікою і презентують найкращі якості (та іронічно підсвічуючи недоліки) своїх близьких, щоб допомогти їм знайти пару або хоча б перше побачення.

Цей тренд виник як реакція на втому від нескінченного свайпання та негативного досвіду в мережі, адже статистика свідчить про падіння популярності великих дейтинг-платформ. Організатори кажуть, що квитки на такі заходи розкуповують за лічені хвилини. Учасники називають цей спосіб вінтажним, але значно щирішим. Бо такі презентації проходять з гумором, з душею і дозволяють краще зрозуміти людину.

Які ще цікаві та кумедні новини варто прочитати?