По рекорду на тиждень: американець за рік потрапив до Книги Гіннеса 52 рази
Джерело:блог Девіда Раша
Для багатьох людей потрапити до Книги рекордів Гіннеса хоча б одного разу вже було б величезним успіхом. Однак, американець Девід Раш ставиться до цього по-іншому.
На його рахунку вже понад 200 офіційних рекордів і він не думає зупинятися. У 2021 році він втілив у життя просто неймовірну мету – встановив 52 рекорди за 52 тижні.
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Жодного тижня без рекорду
Шлях до нової мети Девід Раш розпочав 4 січня 2021 року. Разом зі своїм сусідом Джонатаном Хенноном, який часто допомагає чоловікові зі встановленням рекордів, вони побудували найвищу у світі вежу з мила. Всього за хвилину друзі склали один на одного та закріпили 47 шматків мила.
Частина сертифікатів Книги рекордів Гіннеса, здобутих Девідом Рашем / Фото з інстаграму davidrushspeaker
Один з найбільших досягнень Девіда за минулий рік став його 200-й рекорд Гіннеса. Стоячи на фітболі, він розрізав 74 фрукти ківі самурайським мечем за 1 хвилину. Ювілейний рекорд чоловік назвав одним з 5 найскладніших за весь час.
200-й рекорд Гіннеса Девіда Раша: дивіться відео
Також чоловік перевершив свій найперший рекорд, який він встановив ще у 2015 році. Мова йде про найтриваліше жонглювання з зав'язаними очима. Цього разу Девід виконував це протягом 32 хвилин і 7 секунд. Це рівно на 10 хвилин довше ніж у попередню спробу.
Девід Раш пробіг 100-метрівку, жонглюючи з заплющеними очима / Колаж Девіда Раша
Протягом року він встановив багато інших цікавих рекордів:
- проїхав 56 кілометрів на моноколесі, жонглюючи;
- 21 хвилину жонглював сокирами;
- зловив ротом 49 яблук за хвилину;
- зробив шапку з піни для гоління та зловив нею 29 м'ячиків для настільного тенісу за 30 секунд;
- встромив у коркову дошку 133 канцелярські кнопки за хвилину;
- балансував зі 101 рулоном туалетного паперу на голові;
- втримав на паличці у роті 19 склянок.
Рік досягнень завершився тим, що Девід найшвидше у світі загорнув свого сусіда в обгортковий папір. Він витратив на це 1 хвилину та 43 секунди.
Девід Раш встановив 52 рекорди за 52 тижні: дивіться відео