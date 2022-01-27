По рекорду на тиждень: американець за рік потрапив до Книги Гіннеса 52 рази

Для багатьох людей потрапити до Книги рекордів Гіннеса хоча б одного разу вже було б величезним успіхом. Однак, американець Девід Раш ставиться до цього по-іншому.

На його рахунку вже понад 200 офіційних рекордів і він не думає зупинятися. У 2021 році він втілив у життя просто неймовірну мету – встановив 52 рекорди за 52 тижні.

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Жодного тижня без рекорду

Шлях до нової мети Девід Раш розпочав 4 січня 2021 року. Разом зі своїм сусідом Джонатаном Хенноном, який часто допомагає чоловікові зі встановленням рекордів, вони побудували найвищу у світі вежу з мила. Всього за хвилину друзі склали один на одного та закріпили 47 шматків мила.

Частина сертифікатів Книги рекордів Гіннеса, здобутих Девідом Рашем / Фото з інстаграму davidrushspeaker

Один з найбільших досягнень Девіда за минулий рік став його 200-й рекорд Гіннеса. Стоячи на фітболі, він розрізав 74 фрукти ківі самурайським мечем за 1 хвилину. Ювілейний рекорд чоловік назвав одним з 5 найскладніших за весь час.

200-й рекорд Гіннеса Девіда Раша: дивіться відео

Також чоловік перевершив свій найперший рекорд, який він встановив ще у 2015 році. Мова йде про найтриваліше жонглювання з зав'язаними очима. Цього разу Девід виконував це протягом 32 хвилин і 7 секунд. Це рівно на 10 хвилин довше ніж у попередню спробу.

Девід Раш пробіг 100-метрівку, жонглюючи з заплющеними очима / Колаж Девіда Раша

Протягом року він встановив багато інших цікавих рекордів:

проїхав 56 кілометрів на моноколесі, жонглюючи;

21 хвилину жонглював сокирами;

зловив ротом 49 яблук за хвилину;

зробив шапку з піни для гоління та зловив нею 29 м'ячиків для настільного тенісу за 30 секунд;

встромив у коркову дошку 133 канцелярські кнопки за хвилину;

балансував зі 101 рулоном туалетного паперу на голові;

втримав на паличці у роті 19 склянок.

Рік досягнень завершився тим, що Девід найшвидше у світі загорнув свого сусіда в обгортковий папір. Він витратив на це 1 хвилину та 43 секунди.

Девід Раш встановив 52 рекорди за 52 тижні: дивіться відео