Плавала майже 50 років: чоловік отримав послання у пляшці, яке він кинув у море в дитинстві

Американець Джек Сах із Техасу знайшов пляшку на одному із пляжів Аляски, куди він вирушив на полювання. Спершу він подумав, що це звичайне сміття, але коли підняв її та придивився, побачив, що всередині є записка.

Це був лист, надрукований на друкарській машинці у 1977 році. Його автором виявився на той час 11-річний хлопчик Бутч Циммерман. У посланні він розповідав про своє життя та родину – батька, який служив в береговій охороні і працював на катері "Цитрус", маму, яка тоді не працювала, сестер Марсі та Лізу і вівчарку-коллі Рекса.

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Джек Сах вирішив розшукати автора цього послання. За допомогою соцмереж він знайшов кілька телефонних номерів та зв'язувався із їхніми власниками із запитанням, чи це не вони кинули у море пляшку з посланням 44 роки тому.

Врешті-решт йому вдалося знайти саме того Бутча Циммермана, а також його сестер – Марсі Холдер та Лізу Бонтемпо, які навіть не здогадувалися про послання брата. Бутч зізнався, що спершу подумав, що Джек Сах – шахрай.

Я читав листа і думав: "Ніхто більше не може знати імена членів моєї родини, що у мене був собака на ім'я Рекс, і що я сидів у задній частині корабля",

– поділився Бутч Циммерман.

Найбільше родина Циммерманів була здивовані тим, що пляшка збереглася. Враховуючи кам'янисте узбережжя і те, що вона була у плаванні майже пів століття, це й справді шокує.

Чоловік розповів, що добре пам'ятає той день, коли пустив пляшку на воду. Звичайно, з того часу його життя дуже змінилося. Бутч став військовим льотчиком, а згодом перекваліфікувався на пожежника. Родина переїхала з Аляски у різні місця, але зараз усі вони живуть у Північній Кароліні.

Звістка від Джека Саха стала для брата із сестрами приємною згадкою про минуле. "Це частинка мами і тата, розумієте? І частина нашої пам'яті про хороші часи. Бути на Алясці, бути родиною, бути разом", – поділилася сестра Бутча Марсі.

Джек Сах вже надіслав Бутчу свою знахідку. Натомість він попросив чоловіка про фото його родини із цією пам'ятною пляшкою.

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