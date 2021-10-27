Це був лист, надрукований на друкарській машинці у 1977 році. Його автором виявився на той час 11-річний хлопчик Бутч Циммерман. У посланні він розповідав про своє життя та родину – батька, який служив в береговій охороні і працював на катері "Цитрус", маму, яка тоді не працювала, сестер Марсі та Лізу і вівчарку-коллі Рекса.

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Джек Сах вирішив розшукати автора цього послання. За допомогою соцмереж він знайшов кілька телефонних номерів та зв'язувався із їхніми власниками із запитанням, чи це не вони кинули у море пляшку з посланням 44 роки тому.

Врешті-решт йому вдалося знайти саме того Бутча Циммермана, а також його сестер – Марсі Холдер та Лізу Бонтемпо, які навіть не здогадувалися про послання брата. Бутч зізнався, що спершу подумав, що Джек Сах – шахрай.

Я читав листа і думав: "Ніхто більше не може знати імена членів моєї родини, що у мене був собака на ім'я Рекс, і що я сидів у задній частині корабля",

– поділився Бутч Циммерман.

Найбільше родина Циммерманів була здивовані тим, що пляшка збереглася. Враховуючи кам'янисте узбережжя і те, що вона була у плаванні майже пів століття, це й справді шокує.

Чоловік розповів, що добре пам'ятає той день, коли пустив пляшку на воду. Звичайно, з того часу його життя дуже змінилося. Бутч став військовим льотчиком, а згодом перекваліфікувався на пожежника. Родина переїхала з Аляски у різні місця, але зараз усі вони живуть у Північній Кароліні.

Звістка від Джека Саха стала для брата із сестрами приємною згадкою про минуле. "Це частинка мами і тата, розумієте? І частина нашої пам'яті про хороші часи. Бути на Алясці, бути родиною, бути разом", – поділилася сестра Бутча Марсі.

Джек Сах вже надіслав Бутчу свою знахідку. Натомість він попросив чоловіка про фото його родини із цією пам'ятною пляшкою.

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