Користувачка Threads Yana Matiichuk поділилася з українцями зворушливим кадром, на якому видно, як дитина жінки пише план життя на телефоні. Це не просто розчулило дорослих, вони вже навіть попросили продовження.

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Дитина написала план на життя і розчулила мережу

Яна вийшла у Threads з таким дописом: "Хотіла поглянути що моя дитина так ретельно пише на телефоні, тим часом дитина будує бізнес-план". Вона також додала фото, на якому видно, як дитина щось пише на телефоні. Хоч і з помилками, тут нічого такого, бо видно, що дитина тільки вчиться правильно писати, а дорослі й так змогли все прочитати.



Дитина написала бізнес-план / Скрин допису

Працювати дорослою. Спочатку я буду працювати. Зароблю гроші, багато. А потім я піду до будівельників. І дам гроші, а потім я скажу у який день. А потім скажу, який дім, а потім побудують дім. Потім...,

– на цьому повідомлення обривається.



Який план має дитина на життя / Скрин допису

Користувачі мережі написали мамі дитині, що їх дуже цікавить, чим продовжився план, бо навіть іноді самі дорослі не знають, що у житті робити далі. Ось що пишуть:

"Що дал? Я питаю, що далі по списку. Мені треба знати робочий план, мій поки не працює";

"От якби я оцим займалась, а не кропиву била палкою, може і були б з мене люди нині";

"Уточніть у вашої дитини, будь ласка, скільки грошей треба дати будівельнику? В мене є 1000 гримнів, але вони не хочуть будувати";

"Чого це звучить як рядки з Біблії?";

"У вашої дитини мрії доросліші, ніж мої";

"Стільки поколінь, а бізнес-план один і той самий";

"В мене теж був схожий план. Але в якийсь момент я звернула не туди";

"Господи да спитайте той план до кінця ну!!! Потім шоооо?!";

"Нарешті адекватний курс із успішного успіху. Чекаємо на другу частину".

До речі, цей допис назбирав вже понад 6 тисяч вподобайок, майже сто коментарів і головне – майже 700 пересилань. Народ, мабуть, дійсно чекає продовження плану та хоче дізнатися, що ж має статися після того, як будинок буде готовий.