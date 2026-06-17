Пользовательница Threads Яна Матичук поделилась с украинцами трогательным снимком, на котором видно, как ребенок этой женщины составляет план жизни на телефоне. Это не просто растрогало взрослых – они уже даже попросили продолжения.
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Ребенок написал план на жизнь и тронул сеть
Яна опубликовала в Threads такой пост: "Хотела посмотреть, что мой ребенок так усердно пишет на телефоне, а он тем временем строит бизнес-план". Она также добавила фото, на котором видно, как ребенок что-то пишет на телефоне. Хотя и с ошибками, но в этом нет ничего страшного, ведь видно, что ребенок только учится правильно писать, а взрослые и так смогли все прочитать.
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Ребенок написал бизнес-план / Скриншот поста
Работать как взрослая. Сначала я буду работать. Заработаю деньги, много. А потом я пойду к строителям. И дам деньги, а потом скажу, в какой день. А потом скажу, какой дом, а потом построят дом. Потом...,
– на этом сообщение обрывается.
Какой у ребенка план на жизнь / Скриншот поста
Пользователи сети написали маме ребенка, что им очень интересно, чем продолжился план, ведь даже иногда сами взрослые не знают, что делать дальше в жизни. Вот что пишут:
"Что дал? Я спрашиваю, что дальше по списку. Мне нужно знать рабочий план, мой пока не работает";
"Вот если бы я этим занималась, а не крапиву била палкой, может, и были бы из меня люди сейчас";
"Уточните у вашего ребенка, пожалуйста, сколько денег нужно дать строителю? У меня есть 1000 гривен, но они не хотят строить";
"Почему это звучит как строки из Библии?";
"У вашего ребенка мечты взрослее, чем у меня";
"Столько поколений, а бизнес-план один и тот же";
"У меня тоже был похожий план. Но в какой-то момент я свернула не туда";
"Господи, да дочитайте же тот план до конца, ну!!! А потом чтоооо?!!";
"Наконец-то адекватный курс по успешному успеху. Ждем вторую часть".
Кстати, этот пост набрал уже более 6 тысяч лайков, почти сто комментариев и, главное, почти 700 репостов. Люди, видимо, действительно ждут продолжения плана и хотят узнать, что же должно произойти после того, как дом будет готов.