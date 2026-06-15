Нещодавній епізод з інтерв'ю з Машею Єфросиніною неабияк обурив українців. Вони почали активно обговорювати це у соцмережах, критикувати саму Мартиновську, Єфросиніну та канал СТБ. Але от прикол – під роздачу потрапив зовсім "лівий" користувач Threads, який навіть не живе в Україні.

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Користувача Threads масово почали тегати українці

З чого все почалося? У розмові з Машею Єфросиніною Ольга Мартиновська пожартувала про своє дитинство – розповіла, якою була розбишакою, що могла кидати котів через дах і прив'язувати до їхніх хвостів петарди. Все це шеф-кухарка розповідала під посмішку Єфросиніної. І хоча цей фрагмент згодом вирізали, а сама Ольга перепросила, мережу це все одно дуже сильно обурило.

Розлючені українці пішли в Threads, щоб вимагати реакції від телеканалу СТБ, але випадково переплутали нікнейми. Замість офіційного акаунту телеканалу @stbua, люди почали масово тегати профіль @stb. Виявляється цей профіль належить звичайному хлопцю, на ім'я Мобін Насір, який взагалі з Іраку. Судячи з профілю хлопця, він полюбляє мотоцикли, навчається в університеті та є комп'ютерним інженером.

Бідний іноземець спочатку взагалі не розумів, чому йому гнівно почали писати українці й що вони взагалі від нього хочуть. А українці вимагали від STB звільнити Мартиновську та публічно засудити її слова.



Українці переплутали профіль СТБ з іншим акаунтом / Фото з соцмережі

Коли подібних сповіщень стало занадто багато, хлопцю довелося українською звернутися до всіх, хто продовжує його тегати. Ось що він написав: "Привіт. Я прошу український народ не згадувати мій акаунт. Я не маю жодного стосунку до того, що відбувається. Я звичайна людина. Чому так багато людей згадують мій акаунт? Це мене турбує".



Хлопець з Іраку звернувся до українців / Фото з соцмереж

У коментарях деякі користувачі почали все пояснювати хлопцю, перепрошувати за плутанину та, звісно ж, жартувати. Користувачі навіть згадали, як раніше через схожу помилку замість наших сервісів Uklon чи Glovo випадково тегали людей та компанії з Уганди. Ось що пишуть:

"Ви тепер популярний в Україні. Вітаю";

"Народ ви б хоч перевіряли кого тегаєте. Іноземці вже пишуть пости українською, щоб тільки попросити "астанавітєсь";

"Ви ще за "Вагітну в 16" і "Зважені і щасливі" будете вигрібати!";

"Друже, зміни назву акаунта на ictv, поки все не уляжеться";

"Тепер ти з наших, вітаємо в родині";

"Боооже. Слава, якої не просив. І я правильно розумію, від жителя Іраку вже є реакція, а від телеканалу все ще нема?";

"Вийшло незручно, але це смішно";

"Поки читав і мову вивчив. Тепер ще й в новинах опублікували, українська популярність безжальна, доведеться пережити другу хвилю коментарів і повідомлень".

Ось ще смішні реакції українців на цю ситуацію:



Українці переплутали СТБ з чужим акаунтом / Фото з соцмереж



Українці масово тегали іноземця через СТБ / Фото з соцмереж



Користувач stb сам з себе посміявся / Фото з соцмереж



Користувачі Threads переплутали акаунт СТБ / Фото з соцмереж



Користувача з нікнеймом СТБ помилково захейтили українці / Фото з соцмереж

Реакція Ольги Мартиновської на скандал

Шеф-кухарка вийшла до українців із заявою після того, як скандальний фрагмент потрапив до мережі. Як передає 24 Канал, Ольга пояснила, що невдало сформулювала свою думку і вона зовсім не те мала на увазі, що озвучила. Мартиновська каже, що не розповідала про реальні вчинки, а лише хотіла пояснити, якою була в дитинстві та чому її вважали хуліганкою.

Зоозахисники наголосили на тому, що жорстокість неприпустима в будь-якому віці й за жодних обставин не може бути частиною теплих ностальгічних спогадів. Вони також підкреслили, що популярність – це відповідальність за слова, які транслюються на загал.