Підліток катався на гойдалці півтори доби та став рекордсменом

Патрік Купер з Нової Зеландії провів минулі вихідні, катаючись на гойдалці. У цьому не було б нічого незвичайного, якби він не робив це протягом 36 годин.

17-річний юнак вирішив встановити світовий рекорд по найдовшому катанню на гойдалці. Йому вдалося перевершити досягнення попередньої рекордсменки – новозеландки Еймі Півотт, яка у 2013 році провела на гойдалці 32 години.

Читайте також Дрон літає по боулінгу на високій швидкості та збиває кеглі: реактивне відео

Хлопець розпочав своє катання у суботу, 5 березня, о 10:23, а закінчив у неділю ввечері – о 22:23. Таким чином, він гойдався цілих 36 годин. Патріку дозволялося щогодини робити короткі перерви по 5 хвилин. Також їх можна було накопичувати. Перші 9 годин юнак катався безперервно, а потім зупинився на 45 хвилин, які встиг "зекономити".

Найважче було подолати світанок. Приблизно з 3 до 7 ранку мені здавалося, що кожна хвилина тягнеться цілу вічність. Я дуже хотів спати, але випив кілька енергетичних напоїв, і мені полегшало,

– поділився Патрік Купер.

Коли цей марафон закінчився, хлопець проспав цілу ніч, а в понеділок вранці розповів, що досі був трохи втомленим і мав невелику кріпатуру, але загалом юнак почувався добре.



Патрік Купер катався на гойдалці 36 годин / Фото Stuff

Встановлення свого рекорду юнак вирішив поєднати з корисною справою, і організував збір коштів для лікарні Starship. За півтори доби йому вдалося зібрати 2300 доларів (понад 63 тисячі доларів).

Рекорд Патріка ще не внесли до Книги Гіннеса. Для цього йому потрібно надіслати її представниками доказ – повний відеозапис, на якому видно, що хлопець справді провів на гойдалці заявлений час. Після цього йому потрібно буде зачекати ще кілька місяців.