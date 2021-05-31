Золотистому ретриверу Лейкеру у віці близько 6 місяців діагностували судоми. Цим недугом пес страждає з того часу, як йому виповнилося близько 3 місяців.

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З дорослішанням та після того, як песику виписали ліки, напади судом Лейкера стали більш контрольованими. Проте інколи стаються психомоторні припадки – приступи бігу та плачу з крайнім замішанням.

Але Лейкеру дуже пощастило, адже у нього є любляча і турботлива подруга Роксі – яка постійно знаходиться поруч та слідкує за його станом. І, якщо у ретривера трапляється припадок, Роксі підбігає до нього і придавлює до підлоги. Після чого Лейкеру стає легше.

Нещодавно я купив камеру для собак Furbo, і вона зняла Роксі, яка допомогла Лейкеру. Вона не навчена цього, але ці двоє мають зв'язок, якого я ніколи не бачив. Вони перевіряють один одного протягом дня і по-справжньому люблять один одного. Роксі захищає всіх нас у домі, тому не дивно, що вона допомагає йому,

– розповів господар домашніх улюбленців.

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