У Перу наркоторговців затримали з кульками та ведмедиком: курйозне відео

У Перу правоохоронці курйозно затримали наркоторговців. Для цього вони спланували незвичну спецоперацію з нотками романтики.

Правоохоронці прийшли з неочікуваним візитом до приміщення, де перебували наркоторговців.

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У цей момент один з правоохоронців перевдягнувся у плюшевого ведмедика і взяв до рук плакат із зізнанням у коханні. Його напарниця поруч тримала кульку у вигляді сердечка.

Наркоторговиці вийшли на вулицю і замилувалися неочікуваним сюрпризом. Жінки розчулилися такою романтикою і втратили пильність. У зручний момент "ведмедик" і його "підтримка" напали на жінок і надягли на них кайданки. Крім них у спецоперації були задіяні "дорожній працівник" та "випадковий перехожий".

У Перу наркоторговців затримали з кульками та ведмедиком: дивіться відео

Раніше ми писали про чоловіка, на ім'я Єн Роббі Дей з Англії, який поїхав відпочити до Таїланду. Однак після довгих вечірок у нього закінчилися гроші. Він не вигадав нічого кращого за те, щоб просто інсценувати свої викрадення і вимагати грошей у своєї родини.