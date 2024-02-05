Втілити план у життя 48-річному англійцю допомогли друзі.

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Раніше чоловік вже просив грошей у родини, але та відмовилася фінансувати його постійні розваги. Тоді Єн Роббі Дей постав перед вибором: або закінчити відпустку в Таїланді і повернутися додому, або знайти спосіб роздобути більше грошей.

Він обрав друге і переконав своїх товаришів побити його та видати себе за гангстерів у масках, щоб він міг інсценувати своє викрадення та попросити у своєї сім'ї викуп. Друзі зробили так, як просив чоловік.

Жарт вийшов з-під контролю

Чоловік, певно, ніколи не думав, що Інтерпол втрутиться до його справи про викрадення, але це сталося. Правоохоронці вдерлися до його номера у готелі і замість зв'язаної, беззахисної жертви вони виявили п'яного, накачаного наркотиками туриста, що тусувався зі своїми потенційними викрадачами.

Його сім'я занепокоїлася і звернулася до поліції Великої Британії, про що поінформували Інтерпол. Інтерпол зв'язався з тайською поліцією, і ми вистежили цю людину. Але коли ми приїхали, вони мали вечірку,

– розповіли представники Інтерполу.

Усіх учасників вечірки було заарештовано за звинуваченням у несанкціонованому зберіганні вогнепальної зброї та боєприпасів, зберіганні наркотиків першої категорії та прострочених візах. Швидше за все їх депортують.

Раніше ми писали про туриста з Мексики, який не зміг дочекатися, коли літак нарешті злетить і вирішив покинути повітряне судно завчасно. Зробив він це через аварійний вихід. Літак, який мав летіти з Мехіко до Гватемали, затримали через технічні проблеми.