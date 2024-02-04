Річ у тім, що літак, який мав летіти з Мехіко до Гватемали, затримали через технічні проблеми.

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Літак на кілька годин застряг на злітно-посадковій смузі без кондиціонування і води. Тоді один із пасажирів вирішив відкрити аварійні двері й вийшов на крило. Через це літак довелося замінити. Пасажири вважають, що він їх врятував. Щонайменше 77 з них написали спільну заяву, в якій висловили свою підтримку цьому чоловікові.

Всі пасажири рейсу CDMX – Гватемала AM 0672 заявляють, що пасажир на борту, який відкрив аварійний ілюмінатор, діяв для захисту всіх, за підтримки всіх, оскільки затримка і нестача повітря створювали небезпечні умови для здоров'я пасажирів. Він врятував нам життя,

– зазначили пасажири в записці, написаній від руки.

Хоча ніхто від цього не постраждав, чоловіка передали поліції. Чи пред'явила поліція чоловіку звинувачення поки невідомо.

А от чоловіку з іншого рейсу не так пощастило, адже він був змушений провести фактично весь політ у туалеті. Пасажир, який летів рейсом індійської авіакомпанії SpiceJet, застряг у туалеті через несправність дверей.