Річ у тім, що у країні діє система камер зі штучним інтелектом, які мають ловити порушників правил дорожнього руху.

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Чоловік отримав штраф у розмірі 380 євро за нібито телефонну розмову під час водіння. Однак він стверджує, що насправді у той момент почухав скроню і система припустилася помилки. Він був шокований, головним чином тому, що не пам'ятав, щоб того дня користувався телефоном за кермом, тому вирішив перевірити фотографію.

На перший погляд здається, що Тім справді розмовляє телефоном, але за ближчого розгляду з'ясовується, що насправді він нічого не тримає в руці. Він просто чухав скроню, і камера прийняла положення його руки, як таку, що тримає смартфон. Що ще більше спантеличує, так це те, що людина, яка перевірила світлину та підтвердила штраф, також не помітила "хибного спрацьовування".

Як таке можливо

Фахівець в області ІТ, який спеціалізується на розробці алгоритмів для обробки та аналізу зображень, Гансен пояснив, що система відеоспостереження Monocam інколи робить помилкові висновки. За його словами, для ефективної роботи системи потрібно використовувати велику кількість зображень, поділених на навчальні, валідаційні та тестові групи:

навчальна група слугує для освоєння алгоритмом розпізнавання об'єктів на зображеннях та їх характеристик,

слугує для освоєння алгоритмом розпізнавання об'єктів на зображеннях та їх характеристик, валідаційна – для оптимізації параметрів,

– для оптимізації параметрів, а тестова – для перевірки реальної ефективності системи.

Наш алгоритм, як і той, що використовується поліцією, може помилково реагувати на руку біля вуха як на телефон, оскільки у навчальному матеріалі багато зображень людей, які тримають телефон у такій позиції,

– зазначив він.

Чоловік додав, що вирішенням може стати додавання до навчальних програм більшої кількості фотографій із порожніми руками.