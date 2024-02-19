В Перу наркоторговцев задержали с шариками и мишкой: курьезное видео

В Перу правоохранители курьезно задержали наркоторговцев. Для этого они спланировали необычную спецоперацию с нотками романтики.

Правоохранители пришли с неожиданным визитом в помещение, где находились наркоторговцы.

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В этот момент один из правоохранителей переоделся в плюшевого мишку и взял в руки плакат с признанием в любви. Его напарница рядом держала шарик в виде сердечка.

Наркоторговцы вышли на улицу и залюбовались неожиданным сюрпризом. Женщины умилились такой романтикой и потеряли бдительность. В удобный момент "мишка" и его "поддержка" напали на женщин и надели на них наручники. Кроме них в спецоперации были задействованы "дорожный работник" и "случайный прохожий".

В Перу наркоторговцев задержали с шариками и мишкой: смотрите видео

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