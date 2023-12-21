Цікаво, що бабуся вже раніше вигравала 107 000 фунтів стерлінгів.

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І от вона знову вгадала всі номери та виграла джекпот Національної гри в бінго.

Довідка. Відомо, що Національна гра в бінго пропонує джекпот у розмірі 100, 1000 і 50 000 фунтів стерлінгів у кожній грі, на додаток до призу в кожному бінго-клубі, який бере участь.

Зауважимо, що гра "Бінго" – це ігровий варіант лото, де гравці мають картки з номерами, а ведучий викликає числа випадковим чином. Гравці позначають або закреслюють відповідні номери на своїх картках, намагаючись досягти певного патерну чи заповнити всю картку. Гравець, який перший досягає визначеного патерну, виграє ігру та оголошує "Бінго!"

Куди бабуся витратить гроші

За словами переможниці, в неї троє дітей, шістьох онуків і чотири правнуки, і вона планує зберігати гроші в банку до Нового року, щоб вирішити, що вона хоче з ними робити.

Раніше удача посміхнулася пенсіонеру з Чернівців. 65-річний чоловік зірвав шалений приз у лотерею, вигравши мільйон гривень. Сталося це 17 грудня 2023 року. Цікаво, що перед цим чоловіку наснився пророчий сон, що він виграв у "Лото-Забава" велику суму.

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