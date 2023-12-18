Щасливчика звати Стів Томпсон і він є будівельником із Західного Сассекса.

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Як змінилося його життя після виграшу

Стів зізнався, що спочатку не хотів кидати роботу після того, як дізнався про свій виграш. Тож, він вирішив продовжити працювати безкоштовно. Таким чином він не брав гроші зі своїх клієнтів, яким робив ремонт. Чоловік зробив це для того, щоб сім'ї могли залишити собі ці гроші і витратити їх на різдвяні покупки.

Він не взяв жодної копійки. Це свідчить про те, що він чудовий хлопець, порядна людина. Ми не стали питати його про виграш, тому що йому, напевно, набридло про це говорити. Я думаю, що для нього дуже добре, що він ще може працювати, тому що це відволікає його від думок про те, що робити з грошима,

– розповів сусід чоловіка.

Сам переможець зізнався, що виграш перетворив його життя на "емоційні американські гірки".

"Це було дуже напружено. Я досі не сплю. Це дуже важко", – зазначив переможець лотереї.



Чоловік виграв у лотерею / Фото Daily Star

Стів сказав, що повернутися до роботи на неповний робочий день допомогло йому впоратися з незвичайною для нього ситуацією. Зараз чоловік проводить більшу частину часу, вигулюючи свого собаку або проводячи час із сім'єю у своєму маєтку вартістю 4,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Раніше ми писали про водія автобуса Геннадія з України, який вчергове став переможцем у лотерею. Цього разу йому пощастило виграти 190 000 гривень.

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