Інцидент стався з 29-річним жителем Шеперда, що у США.

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Відомо, що він купив свій переможний білет вартістю 20 доларів у магазині Shepherd EZ Mart на Іст-Райт-авеню, а коли не побачив виграшу, викинув його у ящик для непотрібних речей.

Часом після роботи я зупиняюся, щоб взяти участь у миттєвій лотереї. Близько чотирьох місяців тому я купив черговий білет, але коли зняв захисну плівку, то не побачив виграшної комбінації чисел, тому кинув папірець в ящик для непотрібних речей,

– розповів гравець.

Чоловік міг залишитися без призу

Близько тижня тому дружина дала йому кілька нових лотерейних білетів, аби він відніс їх для перевірки у місцевому магазині. Чоловік взяв з собою цілий ящик з результатами старих розіграшів.

"Коли я його просканував, то відразу отримав повідомлення про необхідність подачі заявки на отримання виграшу. А потім помітив унизу напис "2 мільйони доларів", і мені відняло мову. Це просто диво, що цей білет не опинився на смітнику", – каже щасливчик.

Переможець не планує витрачати джекпот на великі покупки, натомість збереже їх для родини на майбутнє.

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