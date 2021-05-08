Пасмо волосся Курта Кобейна продають на аукціоні: за скільки його можна купити

На аукціоні Iconic Auctions з'явився "єдиний у своєму роді" лот – пасмо волосся лідера гурту Nirvana Курта Кобейна. Його зістригли у 1989 році під час туру на підтримку дебютного альбому Bleach.

6 волосин легендарного музиканта доповнили світлинами, зробленими під час тієї самої стрижки – усе це оформлене у своєрідний колаж. Мінімальна ставка та стартова ціна цього лоту склала 2500 доларів (майже 70 тисяч гривень).

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Пасмо волосся Курта Кобейна продають за 2500 доларів / Фото Iconic Auctions

Хто продає волосся Курта Кобейна

У 1989 році музиканта стригла його подруга Тесса Осборн. У той день вона вирішила залишити собі на пам'ять кілька волосин – дівчина немовби передчувала, що Курт Кобейн стане іконою рок-музики.



Тесса Осборн стриже Курта Кобейна у 1989 році / Фото University Archives Provenance

За кілька років, після смерті Курта Кобейна, Тесса подарувала його пасмо художниці з Сіетлу Ніколь ДеПоло. Вона ж передала його колекціонеру Джону Резнікоффу, який у 2014 році увійшов до Книги рекордів Гіннеса як людина з найбільшою у світі колекцією волосся відомих людей.