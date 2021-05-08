6 волос легендарного музыканта дополнили фотографиями, сделанными во время той самой стрижки – все это оформлено в своеобразный коллаж. Минимальная ставка и стартовая цена этого лота составила 2500 долларов (почти 70 тысяч гривен).

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Прядь волос Курта Кобейна продают за 2500 долларов / Фото Iconic Auctions

Кто продает волосы Курта Кобейна

В 1989 году музыканта стригла его подруга Тесса Осборн. В тот день она решила оставить себе на память несколько волос – девушка словно предчувствовала, что Курт Кобейн станет иконой рок-музыки.



Тесса Осборн стрижет Курта Кобейна в 1989 году / Фото University Archives Provenance

Через несколько лет, после смерти Курта Кобейна, Тесса подарила его прядь художнице из Сиэтла Николь ДеПоло. Она же передала его коллекционеру Джону Резникоффу, который в 2014 году вошел в Книгу рекордов Гиннеса как человек с самой большой в мире коллекцией волос известных людей.

Аукцион начался 6 мая и продлится до 16 мая. Тогда он уйдет с молотка тому, кто предложит наибольшую сумму. Пока что ставку сделал только один человек.