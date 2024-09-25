Раз на 10 тисяч: пара знайшла у своїй вечері рідкісну річ

У Британії пара вечеряла у ресторані і знайшла у замовленні справжню перлину. Це трапляється вкрай рідко, тож можна сказати, що їм дійсно пощастило.

Як розповіла жінка, на ім'я Пейдж Гокінс того дня вона святкувала свій день народження у ресторані морепродуктів The Quayside. Про це пише BBC News.

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Що знайшла пара

Аж раптом в одній з мідій чоловік знайшов білу кульку. Це була справжня перлина.

Я їла багато мідій у свій час, але ніколи не стикалася з чимось подібним. Навіть шукала в інтернеті, щоб дізнатися, наскільки часто трапляються подібні випадки. Як з’ясувалося, шанси 1 до 10 000,

– розповіла британка.

Як це прокоментували у ресторані

Співвласник ресторану Скотт Епплгарт зазначив, що це зайвий раз показує, чим можуть здивувати "рідні води".

"Ми продаємо більше мідій, ніж будь-хто інший. Близько 25 кілограмів на тиждень. Однак за всю історію бізнесу ніколи не стикалися з такою проблемою", – сміється він.

Хокінс описала цю знахідку як "маленький подарунок" до дня свого народження. Найближчим часом вона планує вставити прикрасу у своє намисто.