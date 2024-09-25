Как рассказала женщина, по имени Пейдж Хокинс в тот день она праздновала свой день рождения в ресторане морепродуктов The Quayside. Об этом пишет BBC News.

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Что нашла пара

Вдруг в одной из мидий мужчина нашел белый шарик. Это была настоящая жемчужина.

Я ела много мидий в свое время, но никогда не сталкивалась с чем-то подобным. Даже искала в интернете, чтобы узнать, насколько часто случаются подобные случаи. Как выяснилось, шансы 1 к 10 000,

– рассказала британка.

Как это прокомментировали в ресторане

Совладелец ресторана Скотт Эпплгарт отметил, что это лишний раз показывает, чем могут удивить "родные воды".

"Мы продаем больше мидий, чем кто-либо другой. Около 25 килограммов в неделю. Однако за всю историю бизнеса никогда не сталкивались с такой проблемой", – смеется он.

Хокинс описала эту находку как "маленький подарок" ко дню своего рождения. В ближайшее время она планирует вставить украшение в свое ожерелье.