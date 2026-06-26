У TikTok віруситься відео користувачки Jen Greenberg. Її папуга Гідеон став справжньою зіркою мережі завдяки співочим талантам. Дивіться відео, яке підніме настрій на цілий день.

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Папуга реалістично співає та набирає перегляди

У світі талановитих домашніх тварин мало хто може зрівнятися з папугами. Завдяки здатності імітувати слова, фрази та звуки, ці птахи видають справжні музичні шедеври. Саме так робить самець благородного папуги, на ім'я Гідеон. Його нова пісенька сьогодні точно засяде у вашій голові на весь день.

На Гідеона, його господарку та інших її тварин у TikTok підписано вже понад 750 тисяч людей, а останнє відео з папужкою назбирало понад 80 тисяч переглядів. На відео Гідеон дуже милим голосом співає Wiiiings, тобто Криииилааа. Варто цьому красеню сісти поруч зі своєю господаркою Джен, як він одразу починає співати для неї свої найкращі хіти.

Папуга співає Wings: дивіться відео

У мережі жартують, що після перегляду відео, потім ходять і співають Wiiiings:

"Чоловік не може зрозуміти, чого я цілий день співаю Wings-Wings";

"О боги, це моя найулюбленіша пісня";

"Він має дуже солодкий голосок";

"Йому вже пора записувати платівку";

"Обережно, це відео заразне. Потім ходиш і цілий день співаєш";

"Так гарно підспівує матусі".

Окрім чудового вокалу та неймовірної харизми, цей папуга ще й дуже красивий. Гідеон належить до виду благородних зеленокрилих папуг (еклектусів), тому має таке яскраве зелене та червоне пір'я. Схоже, він і сам розуміє, який симпатяга, адже кожне відео, де він співає для Джен, просто випромінює радість. Поганий настрій зникає миттєво.

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До речі, папуги еклектуси – це дуже розумні птахи. Бути власником такого пернатого – велика відповідальність, тому новачкам їх заводити не рекомендують. Вони потребують багато часу, уваги та мають досить вимогливий раціон. У цього виду є свій характер, наприклад, деякі з цих папуг терпіти не можуть, коли їх гладять. А ще вони дуже незалежні, хоча й обожнюють бути поруч зі своїми людьми.