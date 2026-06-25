Пара з Каліфорнії Кенні та Марая розповідають про своє життя під ніком The Husky Fam. Їхнє життя явно відрізняється від більшості людей, адже вони живуть на фермі та мають власний мінізоопарк. Тут у них і хаскі є, і кури, і корови дивовижної породи. Відео з тим, як Марая вранці ніжиться з маленьким телям сьогодні буде наймилішим, що ви побачите.

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Ранкова рутина з маленьким телям розчулила мережу

Марая та Кенні мають повний дім тварин і часто тішать підписників своїми зворушливими відео з ними. Але останнє відео розчулило людей найбільше і назбирало вже понад 2 мільйони переглядів. Марая вирішила показати свою особливу ранкову рутину – догляд за телятком Міллі. Як і у випадку з будь-яким домашнім улюбленцем або немовлям, ранок у дівчини складається з годування, ігор та обіймів. Маючи стільки чудових тварин у домі, нудьгувати їй точно не доводиться.



Маленьке теля просить кави / Скрин відео

Малюк спить у невеликому загоні прямо поруч із ліжком своєї господарки. Одразу після пробудження теля йде на кухню "допомагати" варити каву. Як і будь-який домашній хвостик, він намагається взяти участь у процесі, через що приготування напою триває трохи довше, ніж зазвичай.

Поки дівчина п'є каву, малюк ніжиться поруч і дивиться ранкові мультфільми. Коли всі остаточно прокидаються, вони вирушають до хліва, де на телятко чекає смачний сніданок. Далі вони йдуть на прогулянку фермою, обов'язково на повідці, адже корівка ще мала, і завершується такий ранок порцією ніжності. Телятко на відео має неймовірно щасливий вигляд.

Як проходить ранок з маленьким телятком: дивіться відео

Це цікаво! Кенні та Марая мають корів породи Miniature Highland cow або хайлендська корова. Ця шотландська порода відома своєю довгою, густою та дуже пухнастою шерстю, через що тварини мають вигляд гігантських плюшевих іграшок. Вони дуже приязні, спокійні та товариські. У дорослому віці такі корівки зазвичай ростуть у висоту трохи більше ніж метр у холці, тому їх часто тримають на фермах як домашніх улюбленців.

Мила рутина на фермі з декоративними корівками: дивіться відео

І ось ще кілька ну дуже милих відео, повз які ми не могли пройти.

Курка приймає ванну на фермі: дивіться відео

Ранок з хаскі у великому будинку: дивіться відео

Підписники пари в коментарях під їхніми численними відео не стримують свого захоплення. Ось що пишуть:

"Ти буквально живеш життям моєї мрії! Я так заздрю, це неймовірно!";

"Боже мій, ви найкращі у світі батьки для тварин! Оце так розпестили малюка";

"Тварини завжди відчувають, коли їх люблять";

"Це наймиліше, що я коли-небудь бачила";

"У корів краще життя, ніж у мене";

"Мені дуже подобається, що ваші корови розуміють, що у них гарне життя";

"Тварини відчувають ваше тепло та турботу. Це дуже мило".

На цю неймовірну пару в цілому зі всіма соцмережами підписано понад 5 мільйонів користувачів по всьому світу. Народ явно заходить подивитися відео, щоб підняти собі настрій на весь день.