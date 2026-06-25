На грецькому острові Сірос розгорілася справжня драма. В епіцентрі подій опинилися туристи та звичайний білий гусак, пише Greek Reporter. Драма розгорнулася не тільки на пляжі, а й перейшла до соцмереж.

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Гусак тероризує туристів на острові Сірос

Усе почалося з публікації в мережі. Один із відпочивальників поскаржився, що на пляжі Ахладі гусак поводиться агресивно та кидається на людей, які прийшли відпочити. Особливо гусак не любить тих, хто плаває у воді. Допис миттєво став вірусним, зібрав тисячі коментарів і привернув увагу зоозахисних організацій по всій країні.

Місцеві жителі одразу прояснили ситуацію. Виявилося, що цей дзьобатий охоронець зовсім не чужинець – він живе на цьому пляжі вже багато років, відколи був зовсім маленьким гусеням. Для нього це рідний дім, де він перебуває і взимку, і влітку. Проте за його теперішньою агресією стоїть сумна історія. Роками туристи та діти заради розваги знущалися з птаха: кидали в нього каміння та стріляли з водяних пістолетів. Тож тепер він просто навчився оборонятися.



Гусак нападає на відпочивальників у Греції / Фото Greek Reporter

У скандал втрутилися представники руху проти жорстокого поводження з тваринами. Експерти пояснили, що така поведінка для птахів є абсолютно природною, коли вони відчувають загрозу своєму дому. Зоозахисники наголосили, що природа не належить лише людям, і замість того, щоб виганяти тварин з їхніх звичних місць проживання, люди мають навчитися поважати їхні кордони.



Попередження про агресивного гусака на пляжі / Фото Greek Reporter

Справа набула такого розголосу, що місцевій владі довелося зробити офіційну заяву. Представники влади зазначили, що хоч птиця і не входить до їхньої прямої юрисдикції, виганяти улюбленця місцевих жителів ніхто не збирається. Влада закликала відпочивальників просто не підходити близько до гусака, поважати його простір і дати йому спокій, адже він діє суто за своїми природними інстинктами.