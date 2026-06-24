Парк мініатюр у Великій Британії стикнувся з незвичайною проблемою. Його експонати постійно руйнують місцеві гризуни. Нещодавно, як повідомляє парк у своєму Instagram, була знищена ціла сцена весілля.

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Білки тероризують парк мініатюр

Як розповів керівник парку мініатюр Southsea Model Village у Гемпширі Марк Вілсон, білки не дають спокою музею. Марк каже, що цього разу була ціла скоординована атака тварин, щоб знищити мініатюрну сцену весілля.

Внаслідок атаки білок, яка має вигляд чітко скоординованої, парафіяни церкви опинилися розкиданими по всій території, кілька гостей весілля лежали обличчям у траві, більшості гостей відкусило голови, велосипедиста збило з ніг, а ятку з тортами повністю розгромлено,

– йдеться у повідомленні парку.



Білки розгромили сцену весілля в парку мініатюр / Фото Southsea Model Village

Керівник парку каже, що сцена, яку вони побачили, була більше схожа на фільм "Убити Білла". Зниклі наречена та наречений, а свідкам пари відкусили половину їхніх голів. За словами Марка Вілсона, подібне трапляється не вперше. Родина білок живе прямо над входом до парку і використовує його як свій ігровий майданчик.

Білки розгромили парк мініатюр: дивіться відео

Екстрені служби вже поінформовані, пастор, як кажуть, "шокований, але тримається", а наша мініатюрна експертно-криміналістична група вже веде розслідування,

– кажуть співробітники парку.

За спостереженнями працівників, тварини атакують саме нові фігурки, які виготовляються на 3D-принтері. Щоб ви розуміли, ця проблема триває вже близько десяти років, відтоді як Марк очолив парк.



Постраждалі від білок експонати / Фото Southsea Model Village

Гламурний бік керування парком мініатюр не завжди такий, яким його уявляють люди – я був дуже злий. Не думаю, що є спосіб їх зупинити. Вони ніби не люблять усе нове, що ми виставляємо,

– каже Вілсон.

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Вілсон каже, що доведеться знову витратити 30 годин на друк нових фігурок. До речі, у Вілсона є ідея, яка може відлякати білок. Він хоче надрукувати на 3D-принтері величезну фігуру білки й подивитися, чи злякає це тварин. Окрім білок, на території парку також живе родина лисиць, тож Марк ставиться до ситуації як до неминучих особливостей роботи на природі.