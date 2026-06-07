У шотландському місті Інвернесс справжній переполох. Там уже кілька місяців поспіль розгулює пернатий хуліган, розповідає UPI. Звичайний папуга, який залишився без даху над головою, взявся тероризувати власників автівок.

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Папуга псує машини у Шотландії: що він робить

Цей зелений хуліган вже примудрився завдати місцевим жителям збитків на тисячі доларів. Птах виявився справжнім автомобільним вандалом – він систематично руйнує машини, викльовуючи гумові деталі.

Місцеві кажуть, що екзотичний гість з'явився тут ще в лютому. Відтоді він активно нівечить віконні ущільнювачі та двірники на автівках. Ситуація стала настільки серйозною, що деяким водіям доводиться щоразу ховати свої машини під брезентом, коли вони ними не користуються.

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Місцева жителька Кетлін Маккіннон розповіла в ефірі радіо BBC, що в їхньому районі слово "папуга" тепер викликає лише роздратування та негативні асоціації. Жінка каже, що сама жодного разу не бачила малого розбишаку, але регулярно спостерігає наслідки його "роботи" на чужих автомобілях.

Інша мешканка передмістя Кріссанн Робертсон додала, що птах час від часу зникає на кілька тижнів. У такі моменти люди вже починають радіти, що все закінчилося, але тільки вони розслабляються, наступного дня хтось обов'язково виходить на подвір'я і кричить на всю вулицю: "Він повернувся!".

Голодний папуга псує машини у Шотландії: дивіться відео

Чому пернатого так тягне до автомобільної гуми – загадка навіть для науковців. Представник організації NatureScot зазначив, що у дикої природи є три основні теорії такої руйнівної поведінки. По-перше, папуга може просто захищати свою територію від власного відображення у склі. По-друге, в гумі може бути якийсь специфічний жир чи мінерали, які йому смакують. А третій варіант – це те, що птаху просто нудно і він так розважається та досліджує світ.

До речі, дикі папуги зазвичай живуть на південному сході Англії, а от для Шотландії це повна екзотика. Місцеві жителі бажають, щоб його обережно спіймали без шкоди для його здоров'я та передали у люблячу та турботливу родину.

Як білка тероризувала студентів факультету психології

Це ще один випадок і доказ того, що навіть дика природа є невіддільною частиною людського життя і навпаки. У Шотландії папуга тероризував автомобілістів, а в Індії білка нападала на студентів університету. Постраждав навіть декан факультету. У цілому білка напала на 20 людей. Тепер студенти навіть бояться йти звичною дорогою до свого корпусу.

Спеціалісти кажуть, що така поведінка може свідчити про те, що білка просто захищає своє гніздо і може бачити в людях потенційну загрозу. Цікаво, а чим тоді папузі машини не догодили?