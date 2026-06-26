В TikTok набирает популярность видео пользовательницы Джен Гринберг. Ее попугай Гидеон стал настоящей звездой сети благодаря своим певческим талантам. Посмотрите видео, которое поднимет настроение на весь день.

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Попугай реалистично поет и набирает просмотры

В мире талантливых домашних животных мало кто может сравниться с попугаями. Благодаря способности имитировать слова, фразы и звуки, эти птицы создают настоящие музыкальные шедевры. Именно так поступает самец благородного попугая по имени Гидеон. Его новая песенка сегодня точно застрянет у вас в голове на весь день.

На Гидеона, его хозяйку и других ее питомцев в TikTok подписано уже более 750 тысяч человек, а последнее видео с попугайчиком набрало более 80 тысяч просмотров. На видео Гидеон очень милым голосом поет Wiiiings, то есть "Крыыыльяяяя". Стоит этому красавцу сесть рядом со своей хозяйкой Джен, как он сразу начинает петь для нее свои лучшие хиты.

Попугай поет "Wings": смотрите видео

В сети шутят, что после просмотра видео люди ходят и напевают "Wiiiings":

"Муж не может понять, почему я целый день пою Wings-Wings";

"О боги, это моя самая любимая песня";

"У него очень мелодичный голосок";

"Ему уже пора записывать альбом";

"Осторожно, это видео заразно. Потом ходишь и целый день поешь";

"Так красиво подпевает мамочке".

Помимо великолепного вокала и невероятной харизмы, этот попугай еще и очень красив. Гидеон принадлежит к виду благородных зеленокрылых попугаев (электрусов), поэтому у него такое яркое зеленое и красное оперение. Похоже, он и сам понимает, какой он симпатяга, ведь каждое видео, где он поет для Джен, просто излучает радость. Плохое настроение исчезает мгновенно.

Попугай разговаривает и подпевает хозяйке: смотрите видео

Кстати, попугаи-эклектусы – это очень умные птицы. Быть владельцем такого пернатого – большая ответственность, поэтому новичкам их заводить не рекомендуют. Они требуют много времени, внимания и имеют довольно притязательный рацион. У этого вида есть свой характер, например, некоторые из этих попугаев терпеть не могут, когда их гладят. А еще они очень независимы, хотя и обожают быть рядом со своими хозяевами.