Пакистанський перукар використовує молоток, ніж м'ясника, скло та вогонь для укладання волосся

Перукар з Пакистану використовує нетрадиційні методи стрижки своїх клієнтів. Відео з унікальним методом укладання волосся стало вірусним у мережі.

Алі Аббас – перукар з пакистанського міста Лахор. Він набув неабиякої популярності завдяки своєму способу роботи.

Це цікаво Жінка з найбільшим ротом у світі за один раз з'їла велику порцію картоплі фрі з McDonald's

Під час стрижки чи укладання волосся своїх клієнтів Алі не обмежується лише ножицями чи феном. Це може здатися неймовірним, проте перукар працює за допомогою таких інструментів, як бите скло, молоток і ніж м'ясника. І навіть більше – для деяких клієнтів Алі Аббас використовує вогонь.

Клієнти перукаря – і чоловіки, і жінки, які спробували унікальні методи стрижки Аббаса, дуже задоволені результатом. Тож Алі заявив, що не має наміру зупинятися на досягнутому та збирається і надалі винаходити нетрадиційні техніки у своїй професії.

Щодня я намагаюся придумувати нові способи стрижки. Коли я використовував молоток або ніж, це було для мене свого роду експериментом, і я тренувався протягом року, щоб досягти успіху,

– говорить Али Аббас.