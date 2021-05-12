Али Аббас – парикмахер из пакистанского города Лахор. Он приобрел большую популярность благодаря своему способу работы.

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Во время стрижки или укладки волос своих клиентов Али не ограничивается только ножницами или феном. Это может показаться невероятным, однако парикмахер работает с помощью таких инструментов, как битое стекло, молоток и нож мясника. И даже больше – для некоторых клиентов Али Аббас использует огонь.

Клиенты парикмахера – и мужчины, и женщины, попробовавшие уникальные методы стрижки Аббаса, очень довольны результатом. Поэтому Али заявил, что не намерен останавливаться на достигнутом и собирается и в дальнейшем изобретать нетрадиционные техники в своей профессии.

Каждый день я стараюсь придумывать новые способы стрижки. Когда я использовал молоток или нож, это было для меня своего рода экспериментом, и я тренировался в течение года, чтобы достичь успеха,

– говорит Али Аббас.