Пахне капіталізмом: випустили найдорожчу свічку з ароматом проблем багатих людей
Джерело:Hypebeast
Торгова марка Flaming Crap представила найдорожчу свічку. Вона пахне проблемами багатих людей.
Flaming Crap – британський бренд свічок. Smells like Capitalism – назва нової свічки, яку компанія нещодавно представила. І вона пахне, як проблеми багатих людей.
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На думку Flaming Crap великі гроші – і є головна проблема багатіїв. Smells Like Capitalism пахне купідитами (жадібністю), виділяє запах мускусного шкіряного аромату гаманця з нотками фунтів стерлінгів, що зберігаються на офшорних рахунках.
Свічка горить 30 годин і виготовлена з перероблених матеріалів та веганського соєвого воску.
Деякі люксові бренди продають свічки за ціною до 1000 фунтів стерлінгів, без будь-яких пояснень того, наскільки виправдана ця астрономічна цифра. Всі наші продукти виготовляються вручну і не можуть вироблятися серійно. Це означає, що ми використовуємо один якісний інгредієнт – пристрасть,
– прокоментував співзасновник Flaming Crap Олівер Берр.
Випустили найдорожчу свічку з ароматом проблем багатих людей / Фото Flaming Crap
Свічку з лімітованої серії можна придбати на сайті бренду, її вартість 2021 фунт стерлінгів (близько 76 тисяч гривень).
Ви можете витратити зароблені важкою працею гроші та отримати свічку, яка ними пахне,
– йдеться в описі товару.
Весь прибуток з продажу свічок буде переданий благодійним організаціям та фондам допомоги бездомним і незаможним по всій Великій Британії, які постраждали через пандемію коронавірусу.
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