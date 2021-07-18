Пахне капіталізмом: випустили найдорожчу свічку з ароматом проблем багатих людей

Торгова марка Flaming Crap представила найдорожчу свічку. Вона пахне проблемами багатих людей.

Flaming Crap – британський бренд свічок. Smells like Capitalism – назва нової свічки, яку компанія нещодавно представила. І вона пахне, як проблеми багатих людей.

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На думку Flaming Crap великі гроші – і є головна проблема багатіїв. Smells Like Capitalism пахне купідитами (жадібністю), виділяє запах мускусного шкіряного аромату гаманця з нотками фунтів стерлінгів, що зберігаються на офшорних рахунках.

Свічка горить 30 годин і виготовлена з перероблених матеріалів та веганського соєвого воску.

Деякі люксові бренди продають свічки за ціною до 1000 фунтів стерлінгів, без будь-яких пояснень того, наскільки виправдана ця астрономічна цифра. Всі наші продукти виготовляються вручну і не можуть вироблятися серійно. Це означає, що ми використовуємо один якісний інгредієнт – пристрасть,

– прокоментував співзасновник Flaming Crap Олівер Берр.



Випустили найдорожчу свічку з ароматом проблем багатих людей / Фото Flaming Crap

Свічку з лімітованої серії можна придбати на сайті бренду, її вартість 2021 фунт стерлінгів (близько 76 тисяч гривень).

Ви можете витратити зароблені важкою працею гроші та отримати свічку, яка ними пахне,

– йдеться в описі товару.

Весь прибуток з продажу свічок буде переданий благодійним організаціям та фондам допомоги бездомним і незаможним по всій Великій Британії, які постраждали через пандемію коронавірусу.

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