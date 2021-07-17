Нещодавно Ештон Катчер розповів телеканалу Cheddar News, що багато років тому зарезервував для себе місце на одному з суборбітальних рейсів Virgin Galactic. Але йому довелося продати квиток через сімейні обставини. Міла Куніс, зіркова дружина актора, не схвалила його плану.

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Коли пара одружилася і у неї з'явилися діти, Міла Куніс переконала чоловіка, що "летіти в космос, коли у тебе є маленькі діти – це нерозумне сімейне рішення". Врешті-решт, Катчер прислухався до дружини, і продав своє місце на кораблі.

Я мав летіти наступним рейсом, але мене там не буде,

– поділився Ештон Катчер.

Хоч актор і передумав летіти цього разу, повністю від своєї мрії він не відмовився. "У якийсь момент я все-таки вирушу в космос", – сказав він.

Космічний туризм від Virgin Galactic