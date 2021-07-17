Нещодавно Ештон Катчер розповів телеканалу Cheddar News, що багато років тому зарезервував для себе місце на одному з суборбітальних рейсів Virgin Galactic. Але йому довелося продати квиток через сімейні обставини. Міла Куніс, зіркова дружина актора, не схвалила його плану.
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Коли пара одружилася і у неї з'явилися діти, Міла Куніс переконала чоловіка, що "летіти в космос, коли у тебе є маленькі діти – це нерозумне сімейне рішення". Врешті-решт, Катчер прислухався до дружини, і продав своє місце на кораблі.
Я мав летіти наступним рейсом, але мене там не буде,
– поділився Ештон Катчер.
Хоч актор і передумав летіти цього разу, повністю від своєї мрії він не відмовився. "У якийсь момент я все-таки вирушу в космос", – сказав він.
Космічний туризм від Virgin Galactic
- 11 липня відбувся вдалий старт місії Virgin Galactic Unity-22. Космоплан VSS Unity з 6 людьми на борту піднявся на висоту 88,5 кілометрів.
- З наступного року компанія планує влаштовувати регулярні туристичні польоти у космос. Virgin Galactic сподівається здійснити до 400 рейсів. Квиток на політ коштує 250 тисяч доларів.
- Свої місця для космічної подорожі вже зарезервували Том Генкс, Леонардо Ді Капріо, Леді Гага, Джастін Бібер, Ілон Маск та інші. Загалом продано вже понад 700 квитків.