Отримував офіційну зарплатню: у Новій Зеландії звільнили відомого чарівника

Протягом 23 років Ян Брекенбері Ченнелл надавав "чарівні послуги" для Крайстчерча. За це від міської ради він отримував зарплатню у розмірі 16 000 доларів на рік.

Ян Брекенбері Ченнелл переїхав до Крайстчерча з Австралії у 1974 році. Чарівник у костюмі лжепророка англіканської церкви та в гострому капелюсі почав щодня говорити з туристами на сходах на Соборній площі. Тому не дивно, що міська рада намагалася заарештувати його, сприймаючи за божевільного через ексцентричні рекламні трюки.

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Проте чоловік став настільки популярним, що місцева влада зробила площу місцем для публічних виступів, а чарівник незабаром був згаданий в путівниках. Вже у 1982 році Асоціація директорів художніх галерей Нової Зеландії виступила із заявою, що, на їхню думку, Чарівник був справжнім живим твором мистецтва. Так міська рада призначила його чарівником Крайстчерча та почала виплачувати скромний гонорар. За 23 роки він отримав в цілому 368 000 доларів.

Проте через понад два десятиліття міська рада Крайстчерча прийняла рішення звільнити чарівника, не називаючи причину. Представниця влади міста Лінн Макклелланд заявила, що розривати цей контракт було важко. Хоча сам чоловік іншої думки про це – він розчарований тим, що більше не буде офіційно просувати місто.

Це збіговисько бюрократів, у яких немає уяви. Вони не думають про способи просування Крайстчерча за кордоном. Вони просто створюють образ бюрократів, що п'ють лате на бульварі. Їх образ Крайстчерча не має нічого спільного зі справжньою спадщиною міста. Я справжній образ Крайстчерча,

– сказав чарівник.



У Новій Зеландії офіційно звільнили відомого чарівника / Фото stuff



У Новій Зеландії офіційно звільнили відомого чарівника / Фото stuff



У Новій Зеландії офіційно звільнили відомого чарівника / Фото stuff

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