Ян Брекенбери Ченнелл переехал в Крайстчерч из Австралии в 1974 году. Волшебник в костюме лжепророка англиканской церкви и в острой шляпе начал ежедневно разговаривать с туристами на лестнице на Соборной площади. Поэтому неудивительно, что городской совет пытался арестовать его, принимая за сумасшедшего из-за эксцентричных рекламных трюков.

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Однако мужчина стал настолько популярным, что местные власти сделали площадь местом для публичных выступлений, а волшебник вскоре был упомянут в путеводителях. Уже в 1982 году Ассоциация директоров художественных галерей Новой Зеландии выступила с заявлением, что, по их мнению, волшебник был настоящим живым произведением искусства. Так Городской совет назначил его волшебником Крайстчерча и начал выплачивать скромный гонорар. За 23 года он получил в общей сложности 368 000 долларов.

Однако два десятилетя спустя городской совет Крайстчерча принял решение освободить волшебника, не называя причину. Представительница властей города Линн Макклелланд заявила, что разрывать этот контракт было трудно. Хотя сам мужчина другого мнения об этом – он разочарован тем, что больше не будет официально продвигать город.

Это сборище бюрократов, у которых нет воображения. Они не думают о способах продвижения Крайстчерча за рубежом. Они просто создают образ бюрократов, пьющих латте на бульваре. Их образ Крайстчерча не имеет ничего общего с настоящим наследием города. Я настоящий образ Крайстчерча,

– сказал волшебник.



В Новой Зеландии официально уволили известного волшебника / Фото stuff



​В Новой Зеландии официально уволили известного волшебника / Фото stuff

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В Новой Зеландии официально уволили известного волшебника / Фото stuff

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