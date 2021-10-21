Остін Паверс рятує галактику в Mass Effect: кумедне відео

Плейбой світового рівня та секретний агент тут, щоб врятувати галактику. У новому кумедному відео є все: хитрий флірт, жахливе водіння і навіть неймовірні танці.

Якщо ви думали, що у космічної опери Bioware Mass Effect і пародійних фільмів Майка Мейера немає нічого спільного – то ви помилялись. Адже якщо замість легендарного командора Шепарда рятувати галактику в Mass Effect відправиться найбільший шпигун всіх часів і народів Остін Паверс, вийде щось неймовірне.

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Ютубер eli_handle_b․wav змонтував кумедний ролик – він замінив Шепарда на Паверса. Попри короткий хронометраж, відео вийшло цікавим – адже сексуальний супершпигун Паверс в ролі командора "Нормандії" дуже органічний. Крім того, відеоролик сповнений цікавих та смышних моментів.

Остін Паверс рятує галактику в Mass Effect

Хто такий Остін Паверс

Головний герой серії американських фільмів, які висміюють обурливі сюжети, нестримні сексуальні натяки і двовимірні стандартні персонажі, пов'язані зі шпигунськими фільмами 1960-х років, а також кліше ультра-чемного супершпигуна.

Коротко про Mass Effect Серія науково-фантастичних відеоігор жанру Action RPG від BioWare. Дія гри розгортається в XXII столітті та концентрується на пригодах командора Шепарда та екіпажі його корабля "Нормандія".

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