Оригінал замість копії: куплена задешево картина виявилася коштовним витвором мистецтва

Мистецтвознавець Крістофер Райт з Великої Британії був переконаний, що купив копію полотна художника 17 століття Антоніса ван Дейка, але, неочікувано для нього самого, вона виявилася оригіналом.

Замість копії купив оригінал

Картина, за яку чоловік віддав всього 88 доларів (2420 гривень), насправді коштує набагато дорожче. Її оцінюють у понад 54 000 доларів (1,4 мільйона гривень).

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За словами Крістофера Райта, він купив полотно у дилера у західному районі Лондона. Він не міг і припустити, що практично за безцінь купує справжню картину придворного художника короля Карла I, тому й не перевіряв її на оригінальність.

Мистецтвознавець вирішив показати свою покупку Коліну Гаррісону, старшому куратору відділу європейського мистецтва в Музеї Ешмола в Оксфорді. Можна лише здогадуватися, яким був шок Крістофера, коли товариш сказав йому, що вважає картину оригіналом. Справжність видали руки моделі, зображеної на картині. Вони були написані у стилі Ван Дейка.

Я не помітив нічого. Це синдром чоботаря – його діти найгірше взуті. Тому на особисту колекцію мистецтвознавця завжди звертають мало уваги,

– розповів Крістофер Райт.

Це підтвердили й в Інституті мистецтв Курдо у Лондоні. Там Крістоферу Райту розповіли, що картину реставрували, тож тепер вона виглядає бездоганно.

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