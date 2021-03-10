Замість гімну: на онлайн-проповіді у церкві увімкнувся реп – курйозне відео

Онлайн-проповідь в ірландській церкві графства Донегол на декілька секунд перетворилася на вечірку, коли замість гімну увімкнувся реп-трек. Його швидко вимкнули, але священник та парафіяни ще довго згадуватимуть цей курйозний випадок.

Композиція виконавця Black the Ripper увімкнулася на самому початку проповіді, яку в порожній церкві парафії Кінкаслаг проводив отець Пет. Здивований священник намагався якомога швидше зупинити пісню, не втримавшись від сміху.

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Вимкнувши гучний реп, чоловік пожартував, щоб згладити ситуацію, і продовжив месу.

Трішки репу вранці допоможе вам прокинутись. Сподіваюся, що від цього казусу ні в кого не підскочив тиск,

– сказав священник.

Дивіться відео: під час онлайн-проповіді увімкнувся реп

Пізніше на сторінці церкви у фейсбуці з'явився допис зі світлиною Black the Ripper та кумедним підписом.

Встаньмо під наш новий гімн,

– написали представники церкви у фейсбуці.

Парафіяни з розумінням поставилися до цієї ситуації та залишили багато позитивних коментарів. Ось деякі з них: