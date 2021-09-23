Олександр Усик з'явився на пресконференції з Джошуа в костюмі Джокера: кумедне фотопорівняння

19:13

У Лондоні відбулася пресконференція перед боксерським поєдинком Олександра Усика та Ентоні Джошуа за звання чемпіона світу у важкій вазі. На ній спортсмени вперше зустрілися перед боєм та провели дуель поглядів, проте особливу увагу публіки привернуло вбрання українця – Усик з'явився у костюмі, подібному на одяг Джокера з популярного фільму.