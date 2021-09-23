Спортсмен одел ярко-красный костюм, оранжевую жилетку, зеленую рубашку и пестрый галстук. До полноты образа Джокера ему не хватало лишь грима и соответствующей прически.

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Александр Усик в образе Джокера / Коллаж 24 канала

В сети сразу же заметили сходство образов, и начали предполагать – украинский боксер оделся так ради развлечения или же, чтобы запугать соперника? В любом случае поклонникам Усика костюм понравился, а пресс-конференция прошла успешно. Теперь остается только ждать боя.

Что известно о поединке Усика и Джошуа