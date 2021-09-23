Спортсмен одягнув яскраво-червоний костюм, помаранчевий жилет, зелену сорочку та картату краватку. До повноти образу Джокера йому бракувало лише гриму та відповідної зачіски.

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Олександр Усик в образі Джокера / Колаж 24 каналу

У мережі одразу ж помітили схожість образів, і почали припускати – український боксер вбрався так заради розваги чи щоб залякати суперника? У будь-якому випадку шанувальникам Усика костюм сподобався, а пресконференція пройшла вдало. Тепер залишається лише чекати бою.

Що відомо про поєдинок Усика та Джошуа