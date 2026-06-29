Ведучий Олександр Педан також приєднався до тренду, що віруситься у Threads. Ведучий ліг на МРТ й став зіркою креативних та смішних мемів.

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Олександр Педан проходив МРТ: українці пофотошопили кадр з процедури

Дуже класно, коли людина може посміятися з себе й не боїться викладати на загал неідеальні фотографії. Педан не просто опублікував кумедний кадр, а ще й долучився до тренду та запропонував користувачам його трохи підправити. Ось які креативні варіанти вийшли у користувачів:



ПриватБанк пофотошопив фото Педана / Фото з соцмережі



Олександр Педан у ролі Супермена / Фото з соцмережі



Кумедний мем з Педаном та котиками / Фото з соцмережі



Олександр Педан у ролі Купідона / Фото з соцмережі



Олександр Педан на Прайді / Фото з соцмережі



Смішні фото з Педаном / Фото з соцмережі



Педан з Лебігою на кумедному фото / Фото з соцмережі



Меми з Педаном, Притулою та Фреймут / Фото з соцмережі



Олександр Педан на пікніку / Фото з соцмережі



Педан у мемі з Титаніком / Фото з соцмережі

Зірки віддають на поталу свої фото українцям

Це вже не перший випадок, коли зірки віддають українцям свої фото, щоб вони з них трохи "познущалися". Спочатку співак LAUD опублікував у Threads фото, де він спить у потязі й запропонував користувачам пофотошопити його. Потім до флешмобу приєдналася LELÉKA, яка також показала фото себе уві сні. Співачці і гніздо прифотошопили, і зробили так, ніби вона спить на хачапурі, і на пляжі, й в оточенні сирників.

Далі тренд підхопив Валерій Харчишин, який опублікував кумедний кадр зі сцени під час танцю. Тоді народ прифотошопив йому Уму Турман, газонокосарку, кавун й створили ще безліч кумедних ситуацій.