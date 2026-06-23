Але є гарна новина – синоптики кажуть, що надзвичайна спека може оминути Україну. Найближчими днями на території нашої країни температура буде не вище за +32 градуси. Це цілком нормальна та адекватна для літа температура.

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Меми про спеку, яка щороку влітку приходить "неочікувано"

І хоч поки шалена спека до нас не дійшла, ніколи не буде зайвим згадати найкумедніші меми про літо та високі температури. Пересилайте веселі картинки рідним та друзям, які живуть за кордоном. Це може підняти їм настрій. Ну, в крайньому разі, вам.



Мем з котиком про спеку / Фото з соцмереж



Найсмішніші меми про спеку влітку / Фото з соцмереж



Меми про спеку, від якої всі втомилися / Фото з соцмереж



Смішні картинки про спеку в маршрутці / Фото з соцмереж



Смішні меми про людей в маршрутці влітку / Фото з соцмереж



Картинки про спеку / Фото з соцмереж



Кумедний мем з кукурудзою влітку / Фото з соцмереж



Меми про спеку і квас / Фото з соцмереж



Меми з зірками про спеку / Фото з соцмереж



Мем з котом про літо / Фото з соцмереж

Як підготуватися до спеки

Рано чи пізно високі літні температури прийдуть і до України, тому 24 Канал ділиться з вами корисними порадами щодо цього. Коли на вулиці спека, то важливо зберігати прохолоду вдома. Треба провітрювати житло вночі та рано вранці, вдень – закривати вікна шторами чи жалюзі. Також можна розміщувати на підвіконнях чи перед вентилятором пляшки з холодною водою.

Важливо охолоджуватися і самим. Можна робити вологі компреси – прикладати вологий холодний рушник до пульсових точок, таких як зап'ястя, шия та лоб. У цей час спеціалісти також радять знизити фізичні навантаження та захищатися від прямих сонячних променів.