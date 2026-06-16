Ретроградний Меркурій – це звичайна оптична ілюзія, коли з Землі здається, ніби планета рухається у зворотному напрямку. В астрології він відповідає за зв'язок, роботу техніки та поїздки, тому будь-які збої у цих сферах списують на його вплив. Через це ретроградний Меркурій став універсальним та іронічним виправданням для будь-яких життєвих негараздів. Звичайно ж, цьому явищу присвячено чимало мемів.

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Меми про ретроградний Меркурій

Люди по всьому світу самі вже сміються з цього ретроградного Меркурія, який винуватий ледь не у всіх проблемах: від найменших до глобальних катастроф. Не дивно, що цьому присвячені ці смішні картинки:



Меми про ретроградний Меркурій / Фото з соцмереж



Смішні картинки про ретроградний Меркурій / Фото з соцмереж



Меми про ретроградний Меркурій англійською / Фото з соцмереж



Картинки про ретроградний Меркурій / Фото з соцмереж



Меми про астрологію / Фото з соцмереж



Смішні картинки про ретроградний Меркурій / Фото з соцмереж



Намальовані меми про ретроградний Меркурій / Фото з соцмереж



Картинки з котами про ретроградний Меркурій / Фото з соцмереж

Насправді ми самі творці свого життя, тому ставтеся до дрібних негараздів із гумором та іронією, сміливо вирішуйте свої проблеми та періодично влаштовуйте зміни, щоб покращити життя.