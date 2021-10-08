Одружився на рисоварці: індонезієць розбурхав соцмережі дивним весіллям
Джерело:ndtv
Чоловік викликав бурхливу реакцію в соцмереж, коли заявив про шлюб з кухонним приладом. Та подружнє щастя було недовгим – за 4 дні індонезієць розірвав шлюбну угоду.
Для шлюбної церемонії чоловік на ім’я Хойрул Анам одягнув традиційне весільне вбрання, а рисоварку – у святкову фату.
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У своєму фейсбуці Анам поділився світлинами шлюбної церемонії з приладом. У публікації чоловік заявив, що одружується, тому що рисоварка була "чесною, слухняною, люблячою та добре готувала".
Чоловік поділився фото зі свого "весілля" / Фото з фейсбуку Анама
Нестандартне одруження викликало резонанс у мережі – допис з рисоваркою зібрав понад 10 тисяч лайків та більш як тисячу коментарів.
Шлюб тривав недовго
Через 4 дні після урочистого весілля чоловік вразив мережу знову – Анам заявив, що розлучається зі своєю "дружиною". Він пояснив, що дещо розчарувався у "коханій" – у ній можна варити тільки рис. Про розлучення чоловік також повідомив у фейсбуці.
Розлучення з рисоваркою відбулося через 4 дні після одруження / Фото з фейсбуку Анама
Одруження виявилося піар-ходом
З’ясувалося, що Хойрул Анам уклав фіктивний шлюб з білосніжним приладдям – церемонія була лише для того, щоб викликати реакцію в мережі.
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ЗМІ повідомляють, що Анам – місцева знаменитість, яка таким чином розважає своїх фоловерів.
Одруження не тільки заради веселощів
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