Одразу ж став мемом: свіжий кадр нового фільму про Людину-Павука розсмішив мережу
Джерело:24 канал
Усі шанувальники всесвіту Marvel з нетерпінням чекають виходу нового фільму "Людина-Павук: Додому шляху нема", прем'єра якого запланована на грудень 2021 року. До виходу стрічки у кінопрокат залишається зовсім трохи, тим часом у мережі з'являються ексклюзивні кадри фільму.
Один із них нещодавно опублікувало видання Empire. На ньому Людина-Павук тікає від Доктора Восьминога. Цей кадр одразу ж розлетівся мережею, і не лише як гарячий ексклюзив, а й як тема для жартів.
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Користувачам мережі видалося безглуздим те, що Спайдермен тікає, а не вступає у двобій із лиходієм, як від нього очікувалося б. Саме тому вони взяли цей кадр за основу нових мемів, змінюючи героїв, приміряючи побачене на життєві ситуації та об'єднуючи Павука з персонажами інших фільмів та серіалів. Розваги 24 зібрали найсмішніші з них.
Нові меми наближаються
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