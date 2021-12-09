Обман зору: 20 дивних фотографій, які важко зрозуміти з першого погляду

12:07

Іноді, фотографуючи звичайні речі, ми отримуємо зовсім неочікуваний результат, і винна у тому перспектива. Світлини, які виходять, можуть здивувати і навіть шокувати, як от собака з людським тілом чи незрозуміло чиї руки.